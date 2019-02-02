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مادورو يؤيد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في فنزويلا

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مادورو يؤيد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في فنزويلا
AFP FEDERICO PARRA
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم السبت عن استعداده لدعم مبادرة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.

وقال مادورو خلال كلمة أمام تجمع لأنصاره في العاصمة كاراكاس بثت في موقع تويتر: "هم يريدون الانتخابات؟ سنجري انتخابات برلمانية".

وأوضح الزعيم الفنزويلي أن مبادرة بهذا الصدد تبحث الآن من قبل الجمعية الدستورية في فنزويلا، لتتم بعدها دعوة سكان البلاد للمشاركة في مناقشتها.

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وتشهد فنزويلا أزمات اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو ومؤيدين لزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو خوان غوايدو.
وتلقى زعيم المعارضة الفنزويلي دعما سياسيا من الولايات المتحدة وعدد من حلفائها من الدول الغربية، التي أعلنت اعترافها بغوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.
وخرج الآلاف من المواطنين الفنزويليين في مظاهرات انقسمت بين مؤيدة لمادورو، وأخرى داعمة لغوايدو في عدد من المدن الفنزويلية.

المصدر: وكالات

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مباشر..أيام عصيبة في فنزويلا.. مسيرة ضخمة لدعم الرئيس الفنزويلي مادورو