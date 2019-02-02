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مسيرات في فنزويلا بين مؤيدة لمادورو وأخرى لغوايدو

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مسيرات في فنزويلا بين مؤيدة لمادورو وأخرى لغوايدو
RT
مسيرات في فنزويلا
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خرج الآلاف من المواطنين الفنزويليين في مظاهرات انقسمت بين مؤيدة للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، وأخرى داعمة لزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وفي هذا الصدد، نقلت وكالة "تاس" عن شهود عيان من العاصمة كاراكاس، قولهم إن مظاهرات مؤيدة للحكومة تدعم مادورو، تقام في جو احتفالي.

وقال أحدهم للوكالة الروسية: "كنت لتوي في مسيرة لدعم مادورو.. بدت وكأنها عيد أو كرنفال.. الناس فيها بمزاج جيد، سعداء يرقصون".

وعلى الجانب الآخر، قال الصحفي الفنزويلي غابرييل باستيداس، إن الشرطة الوطنية الفنزويلية، غادرت موقع تجمع مناهض للحكومة في ولاية لارا في شمال غرب البلاد.

وكتب على صفحته في موقع تويتر: "في (مدينة) باركيسيميتو في ولاية لارا، تفرقت قوات الشرطة الوطنية، مما يسمح للمواطنين بالتعبئة لدعم خوان غوايدو".

ونشر باستيداس فيديو تظهر فيه قوات الشرطة ترتدي الخوذ والدروع يتعانقون مع المتظاهرين، ثم يغادرون مكان التجمع.

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المصدر: وكالات

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مباشر..أيام عصيبة في فنزويلا.. مسيرة ضخمة لدعم الرئيس الفنزويلي مادورو