بوليفيا تدعو للحوار في تسوية الأزمة الفنزويلية

دعا رئيس بوليفيا إيفو موراليس زعماء بلدان أمريكا اللاتينية لتجنيب فنزويلا ويلات الحرب، واختيار طريق الحوار في معالجة الأزمة الفنزويلية.

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وبعد وصوله أمس الجمعة إلى كراكاس لدعم نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، نشر موراليس سلسلة التغريدات كتب فيها:

"أناشد أشقائي رؤساء بلدان أمريكا اللاتينية وحوض الكاريبي أن نتمكن معا من منع اندلاع العنف في فنزويلا. دعونا ندعم الحوار، ونتعلم من التاريخ ونتذكر مدى صعوبة طريق الحرب والمواجهة".

وأدان موراليس العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على كراكاس، والتي وصفها بأنها "غير شرعية ولا إنسانية وغير أخلاقية"، وأضاف: "الضحية الرئيسية لهذه العقوبات هو الشعب الفنزويلي، واحتراما للقانون الدولي، يجب رفع هذه العقوبات على الفور".

Nos reunimos con el Hno. Pdte. de #Venezuela@NicolasMaduro y le expresamos todo nuestro apoyo ante el golpismo intervencionista del imperio que pretende adueñarse del patrimonio venezolano, violando el derecho internacional. #Bolivia apoya el diálogo para evitar enfrentamientos pic.twitter.com/xLvDTapgoB — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 2 февраля 2019 г.

وتمر فنزويلا بأزمة سياسية حادة، حيث أعلن خوان غوايدو رئيس البرلمان المعارض نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، وحظيت خطوته بتأييد الولايات المتحدة وكندا وبعض دول أمريكا اللاتينية، في حين أكدت روسيا والصين وعدد من الدول في المنطقة وخارجها دعمها لمادورو باعتباره الرئيس الشرعي والوحيد لفنزويلا.

المصدر: RT