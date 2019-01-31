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الهند تتطلع للحصول على المزيد من مقاتلات "سو-30" الروسية

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الهند تتطلع للحصول على المزيد من مقاتلات
Sputnik
مقاتلة من طراو "سو-30"
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أكدت صحيفة "بيزنس ستاندرد" الهندية، أن نيودلهي تسعى للتوقيع على عقد جديد مع موسكو تحصل بمجوبه على مقاتلات Su-30MKI متعددة الأغراض.

وذكرت الصحيفة، أن القوات الجوية الهندية تعاني من نقص في الطائرات الحربية، وتخطط نيودلهي للتوقيع على عقد مع الجانب الروسي لتوريد القطع والتجهيزات والمكونات اللازمة لشركة HAL الهندية، لتجميع 18 مقاتلة إضافية من هذا النوع في الهند.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إنتاج "سو-30"، قد يبدأ بعد عام 2020، أي بعد انتهاء الترخيص الممنوح للشركة الهندية لتجميع المقاتلات الروسية المستمر الآن في الهند.

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وذكّرت الصحيفة، بأن مقاتلات Su-30MK هي نموذج معدل من مقاتلات بدأت إنتاجها بداية التسعينات من نوع "سو-27 أو ب" المزودة بمقعدين.

المصدر: لينتا رو

 

 

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