شويغو يطلع على إنتاج "سو-30 إس إم"

زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم، مصنع إيركوتسك، حيث يجري هناك إنتاج وتحديث المقاتلات متعددة الوظائف من طراز "Su-30SM" لصالح الجيش الروسي ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وخلال الزيارة، تم إبلاغ الوزير، أن كازاخستان استلمت سربين من مقاتلات "Su-30SM" ولا يزال التوريد مستمرا، وفي عام 2019 ستستلم بيلاروس أول دفعة من هذه الطائرات الحربية.

ويملك الجيش الروسي 100 طائرة من هذا الطراز، ويجري تحديثها في مصنع إيركوتسك بطلب من وزارة الدفاع الروسية.

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وخلال ذلك ستزداد قدراتها القتالية، وسيزداد نطاق كشفها وتحديدها الأهداف الجوية، مع تركيب أسلحة جديدة عالية الدقة عليها ستسمح لها بتدمير الأهداف الجوية، البرية والبحرية على مسافة مئات الكيلومترات.

وخلال الزيارة، اطلع سيرغي شويغو، كذلك على إنتاج طائرات التدريب القتالية من طراز "ياك-130". ويستخدم الجيش الروسي، 100 طائرة من هذا الطراز، ويجري تصديرها إلى العديد من الدول، بما في ذلك بيلاروس ولاوس.

المصدر: نوفوستي