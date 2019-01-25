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لافروف: السياسات الأمريكية تجاه فنزويلا هدامة وغير مقبولة

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لافروف: السياسات الأمريكية تجاه فنزويلا هدامة وغير مقبولة
Reuters MAXIM SHEMETOV
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن سياسات الولايات المتحدة تجاه فنزويلا هدامة وغير مقبولة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته للمغرب، اليوم الجمعة، إن "هذه السياسات تجاه فنزويلا والعديد من الدول الأخرى هدامة، وذلك لا يحتاج إلى برهان برأيي".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعو إلى انقلاب في فنزويلا بشكل سافر.

وأضاف: "نعتبر أن هذا السلوك غير مقبول ويقوض مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد العلاقات بين الدول، وبناء على هذه المواقف سنتحدث أمام مجلس الأمن الدولي".

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يذكر أن الولايات المتحدة دعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في فنزويلا غدا السبت. وتعتزم واشنطن خلال الاجتماع دعوة المجتمع الدولي للاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو رئيسا للبلاد.

وجدير بالذكر أن روسيا أكدت دعمها للسلطات الشرعية في فنزويلا والرئيس نيكولاس مادورو.

المصدر: إنترفاكس

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