بومبيو إلى نيويورك لحث مجلس الأمن على الاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

أكدت الإدارة الأمريكية اليوم أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيحث أعضاء مجلس الأمن الدولي على الاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، رئيسا مؤقتا للدولة.

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وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن بومبيو سيحضر مساء اليوم جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي خاصة بالأحداث الأخيرة في فنزويلا.

وتابع: "الوزير بومبيو سيحث مجلس الأمن والمجتمع الدولي على إسناد الأمن والسلام الدوليين من خلال الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا بموجب الدستور والتعبير عن الدعم للحكومة الانتقالية في مهمتها لاستعادة الديمقراطية وحكم القانون".

وتشهد فنزويلا في الأيام الأخيرة أزمة سياسية عميقة، على خلفية إعلان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، بدلا من الرئيس نيكولاس مادورو، واعتراف عدد من الدول بذلك، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

في هذا السياق، نظمت في مختلف أرجاء فنزويلا مسيرات مناهضة ومؤيدة لحكومة الرئيس مادورو، رافقتها اشتباكات وأعمال عنف وشغب أسفرت عن سقوط ضحايا.

المصدر: وكالات