 
مباشر
عاجل
منتخب الإمارات يواجه نظيره القطري في الدور قبل النهائي لكأس آسيا 2019

بومبيو إلى نيويورك لحث مجلس الأمن على الاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

أخبار العالم

بومبيو إلى نيويورك لحث مجلس الأمن على الاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا
Reuters Jonathan Ernst
مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lde7

أكدت الإدارة الأمريكية اليوم أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيحث أعضاء مجلس الأمن الدولي على الاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، رئيسا مؤقتا للدولة.

إقرأ المزيد
مادورو يعلن إغلاق السفارة الفنزويلية وكافة القنصليات في الولايات المتحدة

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن بومبيو سيحضر مساء اليوم جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي خاصة بالأحداث الأخيرة في فنزويلا.

وتابع: "الوزير بومبيو سيحث مجلس الأمن والمجتمع الدولي على إسناد الأمن والسلام الدوليين من خلال الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا بموجب الدستور والتعبير عن الدعم للحكومة الانتقالية في مهمتها لاستعادة الديمقراطية وحكم القانون".

وتشهد فنزويلا في الأيام الأخيرة أزمة سياسية عميقة، على خلفية إعلان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، بدلا من الرئيس نيكولاس مادورو، واعتراف عدد من الدول بذلك، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

في هذا السياق، نظمت في مختلف أرجاء فنزويلا مسيرات مناهضة ومؤيدة لحكومة الرئيس مادورو، رافقتها اشتباكات وأعمال عنف وشغب أسفرت عن سقوط ضحايا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

التجارة بين روسيا ودول المغرب العربي