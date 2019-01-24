مادورو يعلن إغلاق السفارة الفنزويلية وكافة القنصليات في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه قرر إغلاق السفارة الفنزويلية وكافة القنصليات في الولايات المتحدة.

وصادق الرئيس الفنزويلي، اليوم الخميس، على قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وطرد الدبلوماسيين الأمريكيين من فنزويلا خلال 72 ساعة، والذي أعلن عنه أمس الأربعاء.

وأكد مادورو في خطاب له أمام المحكمة العليا، ردا على تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على الحضور الدبلوماسي في فنزويلا: "حتى يوم الأحد أمامه 72 ساعة للمغادرة، للرحيل عن فنزويلا".

ووصف مادورو تصريحات بومبيو بـ "طفولية"، مضيفا أن واشنطن "تعتقد بأن لديها مستعمرة في فنزويلا وهي تقرر ما تريده".

وأكد مادورو كذلك أنه موافق على مبادرة المكسيك والأوروغواي للحوار بين السلطات والمعارضة في فنزويلا. وقال: "أنا منفتح على الحوار... وأنا موافق على المبادرة الدبلوماسية للحوار والتفاهم والاتفاق"، وذلك في إشارة إلى مبادرة المكسيك والأوروغواي لإطلاق مفاوضات شاملة وصادقة بين السلطات والمعارضة "مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان".

يتبع...