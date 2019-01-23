للمرة الأولى.. واشنطن تؤكد رسميا اتصالها بطالبان

أعلنت الولايات المتحدة أن مبعوثها الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، قد عقد لقاء مع ممثلين عن حركة طالبان في قطر، وهو الأول الذي تؤكده واشنطن في سلسلة لقاءات لم تعلن عنها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء: "نستطيع أن نؤكد أن الممثل الخاص خليل زاد وفريقا استخباريا اليوم في الدوحة يعقدان محادثات مع ممثلين عن طالبان" ستستمر ليومين.

وأعلن متحدث باسم طالبان الاثنين عن الاجتماع مع خليل زاد، وقال إن الولايات المتحدة وافقت على برنامج سياسي "ينهي احتلال أفغانستان ويمنع استخدام أفغانستان ضد دول أخرى في المستقبل".

والتقى خليل زاد الأفغاني المولد بطالبان بعد إجرائه محادثات في كابل وزيارات إلى الصين والهند وباكستان.

وخلال اجتماعه مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في كابل، أكد خليل زاد تعهد الولايات المتحدة بمواصلة الدعم الأمني للقوات الأفغانية، وكتب على تويتر: "اتفقنا على أن الضغط العسكري ضروري بينما نستعد للدخول في مفاوضات من أجل السلام. يجب إنهاء القتال بشكل عاجل، ولكن السعي لتحقيق السلام لا يزال يعني أن نقاتل عند الحاجة".

وتابع: "من أجل تحقيق السلام، نحن مستعدون للتعامل مع المخاوف المشروعة لجميع الأطراف الأفغانية في عملية تضمن استقلال وسيادة الأفغان مع الأخذ بالحسبان المصالح المشروعة لدول المنطقة".

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وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بخفض عديد القوات الأمريكية في أفغانستان البالغ 14 ألف شخص بمعدل النصف، في الوقت الذي أعرب فيه عن حماسه لإنهاء أطول حروب الولايات المتحدة التي بدأت عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر.

المصدر: أ ف ب