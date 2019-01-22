موسكو تعلق على استئناف المفاوضات بين واشنطن وطالبان الأفغانية

عبرت موسكو عن موقفها الإيجابي من تكثيف الجهود التفاوضية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية، ولكنها دعت لليقظة والحذر في تقييم النتائج المحتملة لهذه المفاوضات.

وقال ضمير كابولوف، ممثل الرئيس الروسي الخاص لشؤون أفغانستان، ومدير القسم الثاني لآسيا في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة "نوفوستي" تعليقا على انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين واشنطن وطالبان في العاصمة القطرية الدوحة: "ننظر بإيجابية إلى ذلك، وإذا كان الأمريكيون مستعدين لحوار جاد حول المسائل الأساسية مع أنصار طالبان، الذين يهتمون قبل كل شيء بانسحاب القوات الأجنبية، فذلك مؤشر إيجابي".

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ولكنه أضاف: "أبدت طالبان في وقت سابق "عدم ارتياحها الشديد لمحاولة مبعوث الخارجية الأمريكية زلماي خليل زادة تعديل أجندة المفاوضات بإدخال أشياء كثيرة عليها".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى وجود تسريبات تقول إن الأمريكيين يسعون للاحتفاظ بعدة قواعد عسكرية، وهو أمر مرفوض بالمطلق من قبل طالبان، ويشترطون انخراطهم في حوار شامل مع قطاعات واسعة من المجتمع الأفغاني، بمغادرة القوات الأجنبية أراضي بلادهم.

خلص كابولوف قائلا: "لذلك أعتقد أن العملية (التفاوضية) لا تزال في بدايتها، ومسارها غير قابل للتنبؤ، فمن السابق لأوانه بدء الاحتفاء (بالنجاح)".

وكانت طالبان قد أكدت عقدها اجتماعا أمس الاثنين مع خليل زادة في قطر، وذلك بعد أيام من تهديدها بالانسحاب من محادثات السلام في أفغانستان.

المصدر: نوفوستي