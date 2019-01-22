القبض على المغني كريس براون في فرنسا بتهمة الاغتصاب

ذكر مصدر في الشرطة الفرنسية، أن السلطات ألقت القبض على المغني الهيب هوب الأمريكي كريس براون وشخصين آخرين في باريس، للاشتباه بارتكابهم جريمة "اغتصاب".

وأوردت مجلة "كلوزر" الفرنسية، نبأ القبض على براون والشخصين الآخرين، وقالت، إن "الشرطة اعتقلت المغني وحارسه الشخصي وصديقا له بعدما زعمت امرأة تبلغ من العمر 24 عاما، أنها تعرضت للاغتصاب في الجناح الذي يقيم فيه براون بفندق ماندرين أورينتال ليل 15 يناير الجاري".

ونقلت المجلة عن المرأة قولها، إنها "التقت بالرجال في حانة بباريس مساء الاثنين".

ولم يتسن الحصول على تعليق من براون أو من وكلائه، في وقت أفاد فيه مصدر قضائي، بأن "براون لا يزال رهن الاحتجاز".

وسبق أن واجه براون (29 عاما)، مشكلات قضائية منها الاعتداء على المغنية ريهانا عام 2009.

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وأقر براون بالذنب في الاعتداء على صديقته ريهانا، في واقعة جذبت الاهتمام حول العالم، عقب نشر صورة ظهرت فيها المغنية بوجه "مليء بالكدمات".

وفي حادثة أخرى، ألقي القبض على براون في لوس انجلوس في 2016، بعدما اشتكت عليه امرأة وقالت إنه "صوب سلاحا ناريا نحوها"، فيما نفى براون ذلك.

المصدر: رويترز