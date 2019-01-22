 
مباشر

إلقاء القبض على المغني كريس براون في باريس بتهمة الاغتصاب

مجتمع

إلقاء القبض على المغني كريس براون في باريس بتهمة الاغتصاب
Gettyimages.ru
كريس براون وصديقته السابقة ريهانا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcsz

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على المغني الأمريكي، كريس براون، عقب اتهامه بالاغتصاب.

وأكد مسؤولو الشرطة في باريس أن الشاب البالغ من العمر 29 عاما واثنين من معاونيه، بما في ذلك أحد الحراس الشخصيين، قد تم احتجازهم قد التحقيق.

إقرأ المزيد
براد بيت وتشارليز ثيرون
هل نسي جولي؟ براد بيت يدخل علاقة غرامية جديدة! (صور)

وتشير التقارير الأولية إلى أن امرأة تبلغ من العمر 24 عاما زعمت أن براون اغتصبها في 15 يناير الجاري، بعد أن التقيا في مقهى ليلي بالقرب من الشانزليزيه.

واصطحب براون الفتاة إلى غرفته بالفندق حيث وقعت الحادثة، وتدعي الفتاة أن اثنين من معاوني براون  اعتدوا عليها.

وأكد مصدر مطلع لوكالة أسوشييتد بريس أن المقابلات وغيرها من التحقيقات ما تزال مستمرة.

وكان براون قد اتهم في عام 2009 بالاعتداء على الفنانة ريهانا، التي كانت صديقته آنذاك، قبل حفل توزيع جوائز "غرامي".

وبعد الإقرار بهذه الادعاءات، حُكم على براون بالسجن لمدة خمس سنوات، واستشارة لمدة عام واحد في العنف المنزلي، وستة أشهر من الخدمة المجتمعية.

كما خضع لأمر تقييدي لمدة خمس سنوات، يتطلب منه البقاء بعيدا عن ريهانا مسافة 50 قدما، وتنخفض المسافة إلى 10 أقدام في المناسبات العامة.

المصدر: إنديبندنت

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فشل محاولة اختطاف طائرة روسية وركابها إلى أفغانستان