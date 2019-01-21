هل نسي جولي؟ براد بيت يدخل علاقة غرامية جديدة! (صور)

يبدو أن أكثر ممثلي هوليوود شهرة بدأ خطوة جديدة في علاقة غرامية جدية بعد انفصاله عن زوجته السابقة النجمة أنجيلينا جولي.

وذكرت صحيفة ذي صن، أن بيت البالغ من العمر 55 عاما يستأنف حياته العاطفية من جديد بعد انفصاله عن جولي عام 2016، وأن حبيبته الجديدة لا تقل جمالا وإثارة عن رمز الأنوثة جولي فهي، تشاليز ثيرون، أول فنانة من مواليد إفريقيا (مدينة بيوني بجنوب إفريقيا) تفوز بأوسكار أفضل ممثلة عام 2003، عن دورها في فيلم "Monster".

FOX NEWS: Charlize Theron and Brad Pitt dating after meeting through her ex Sean Penn: report https://t.co/Wt0tHTQSxk

Charlize Theron and Brad Pitt dating after meeting through her ex Sean Penn: report



Hollywood may have a new golden couple: Charlize Theron and Brad Pitt are a… pic.twitter.com/X3BToWK66b — StarNews (@StarNew08014150) 21 января 2019 г.

وبدأت العلاقة الحميمية بين بيت وثيرون في ديسمبر الماضي، خلال فترة عيد الميلاد، وأصبح الجميع يرى هذا الثنائي معا في الأماكن العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن الثنائي تعرفا على بعضهما بفضل الممثل، شون بن، الذي كانت تربطه علاقة عاطفية بثيرون لمدة سنة ونصف. وبقي بيت وثيرون أصدقاء فحسب لفترة من الزمن، إلا أن علاقتهما نمت الآن وأصبحت تشبه شيئا أكبر كالارتباط العاطفي.

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وبحسب بعض المصادر، فإنهما "يلتقيان منذ حوالي شهر. وقد كانا في البداية أصدقاء، ومن سخرية القدر أن شون هو الذي عرف أحدهما على الآخر".

وشوهد الثنائي الشهير "الجديد" الأسبوع الماضي في حانة بلوس أنجيلوس. عندما انضم بيت إلى ثيرون بعد العرض الخاص لفيلم (لو استطاع شارع بيل التحدث) "If Beale Street Could Talk"، حيث كان بيت منتج هذا الفيلم.

وتذكر الصحيفة بعلاقات بيت العاطفية السرية، التي ربطته بجميلات هوليوود كجينيفر أنيستون وجونيث بالترو، من وراء ظهر جولي.

وتسود الآن أجواء سلبية تصل إلى حد العداوة بين بيت وجولي، بسبب الخلاف على حضانة الأولاد بعد الطلاق.

المصدر: ذي صن