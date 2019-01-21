 
مباشر
عاجل
مصدر عسكري: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم وسط أفغانستان إلى أكثر من 100 قتيل من عناصر الأمن

هل نسي جولي؟ براد بيت يدخل علاقة غرامية جديدة! (صور)

الثقافة والفن

هل نسي جولي؟ براد بيت يدخل علاقة غرامية جديدة! (صور)
twitter.com/@4danlopez
براد بيت وتشارليز ثيرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcmv

يبدو أن أكثر ممثلي هوليوود شهرة بدأ خطوة جديدة في علاقة غرامية جدية بعد انفصاله عن زوجته السابقة النجمة أنجيلينا جولي.

وذكرت صحيفة ذي صن، أن بيت البالغ من العمر 55 عاما يستأنف حياته العاطفية من جديد بعد انفصاله عن جولي عام 2016، وأن حبيبته الجديدة لا تقل جمالا وإثارة عن رمز الأنوثة جولي فهي، تشاليز ثيرون، أول فنانة من مواليد إفريقيا (مدينة بيوني بجنوب إفريقيا) تفوز بأوسكار أفضل ممثلة عام 2003، عن دورها في فيلم "Monster".

وبدأت العلاقة الحميمية بين بيت وثيرون في ديسمبر الماضي، خلال فترة عيد الميلاد، وأصبح الجميع يرى هذا الثنائي معا في الأماكن العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن الثنائي تعرفا على بعضهما بفضل الممثل، شون بن، الذي كانت تربطه علاقة عاطفية بثيرون لمدة سنة ونصف. وبقي بيت وثيرون أصدقاء فحسب لفترة من الزمن، إلا أن علاقتهما نمت الآن وأصبحت تشبه شيئا أكبر كالارتباط العاطفي.

إقرأ المزيد
أنجيلينا جولي تبوح بالمحظور عن براد بيت!

وبحسب بعض المصادر، فإنهما "يلتقيان منذ حوالي شهر. وقد كانا في البداية أصدقاء، ومن سخرية القدر أن شون هو الذي عرف أحدهما على الآخر".

وشوهد الثنائي الشهير "الجديد" الأسبوع الماضي في حانة بلوس أنجيلوس. عندما انضم بيت إلى ثيرون بعد العرض الخاص لفيلم (لو استطاع شارع بيل التحدث) "If Beale Street Could Talk"، حيث كان بيت منتج هذا الفيلم.

وتذكر الصحيفة بعلاقات بيت العاطفية السرية، التي ربطته بجميلات هوليوود كجينيفر أنيستون وجونيث بالترو، من وراء ظهر جولي.

وتسود الآن أجواء سلبية تصل إلى حد العداوة بين بيت وجولي، بسبب الخلاف على حضانة الأولاد بعد الطلاق.

المصدر: ذي صن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لماذا تؤجل الجزائر افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم؟