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أنجيلينا جولي تبوح بالمحظور عن براد بيت!

الثقافة والفن

أنجيلينا جولي تبوح بالمحظور عن براد بيت!
dpa- © Britta Pedersen
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على الرغم من أن أنجيلينا جولي وبراد بيت توصلا إلى تسوية بشأن حضانة 6 أطفال كانا يربيانهما معا، إلا أن العداوة لا تزال تسود "الأسرة الهوليوودية".

وذكر موقع "Us Weekly"، أن ممثلة هوليوود الأشهر، أنجيلينا جولي، قالت لأحد أبنائها (الابن الأكبر بالتبني)، إن والده بيت، لم يكن يرغب في تبنيه. وأضافت جولي أن بيت كان غاضبا أثناء استمرارها في إجراءات تبني باكس.

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لكن براد بيت كان قلقا من أن باكس، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 3 سنوات، لم يكن يتحدث الإنجليزية. وعلاوة على ذلك، كان الزوجان يمران بفترة عصيبة في العلاقة في ذلك الوقت، وتهيأ لبيت آنذاك أن الوقت لم يكن مناسبا لاتخاذ قرار التبني.

وأثر طلاق النجمين سلبا على العلاقة بين الأطفال والممثل الهوليوودي. وبالكاد كان الابن يتواصل مع والده قبل ذلك، وهما الآن لا يتواصلان أبدا.

واعترف بيت بأنه من غير المرجح أن يتمكن من استعادة العلاقة الجيدة مع ابنه الأكبر أبدا.

المصدر: لايف. رو

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