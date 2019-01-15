وزير الاتصالات الإيراني: فشل تجربة إطلاق قمر صناعي إيراني إلى الفضاء فجر اليوم لعدم ثبوته في مداره
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أعلن وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، فشل تجربة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، فجر الثلاثاء، لأن القمر لم يثبت في مداره.
وقال جهرومي، إن عملية الإطلاق فشلت في إيصال القمر الصناعي "بايام" إلى المدار، وعزا الفشل إلى عدم قدرة الصاروخ الحامل للقمر الصناعي على الوصول إلى السرعة المطلوبة في إطار ما يعرف بالمرحلة الثالثة من عملية الإطلاق.
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