 
مباشر

وزير الاتصالات الإيراني: فشل تجربة إطلاق قمر صناعي إيراني إلى الفضاء فجر اليوم لعدم ثبوته في مداره

أخبار العالم

وزير الاتصالات الإيراني: فشل تجربة إطلاق قمر صناعي إيراني إلى الفضاء فجر اليوم لعدم ثبوته في مداره
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lblc

أعلن وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، فشل تجربة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، فجر الثلاثاء، لأن القمر لم يثبت في مداره.

إقرأ المزيد
الرئيس الإيراني حسن روحاني
روحاني يجدد عزم بلاده إطلاق قمرين صناعيين قريبا

وقال  جهرومي، إن عملية الإطلاق فشلت في إيصال القمر الصناعي "بايام" إلى المدار، وعزا الفشل إلى عدم قدرة الصاروخ الحامل للقمر الصناعي على الوصول إلى السرعة المطلوبة في إطار ما يعرف بالمرحلة الثالثة من عملية الإطلاق.

التفاصيل لاحقا..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صدام والقذافي والأسد.. إليك ما جاء عنهم في كتاب لحاكم دبي