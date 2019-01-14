روحاني يجدد عزم بلاده إطلاق قمرين صناعيين قريبا

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال خطاب في محافظة كلستان شمال البلاد، اليوم الاثنين، عزم طهران على إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء في غضون الأسابيع المقبلة.

وأوضح روحاني أن القمر الصناعي "بيام" سيستقر على مدار 600 كم من سطح الأرض، مضيفا أنه سيكون أول قمر صناعي بعيد المدى تطلقه إيران، وسيعبر فوق إيران ست مرات يوميا.

وقال الرئيس الإيراني إن قمر "بيام" إلى جانب قمر "برسيمرغ" الصناعيين هما من "صناعة العلماء الإيرانيين و"جامعة أمير كبير" وسيتم إطلاقهما في الأيام القليلة المقبلة".

بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي: "لن ننتظر الإذن من أي دولة لأجل إطلاق أقمار إلى الفضاء، وهذه الإجراءات لا تتعارض أبدا مع أي من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، خاصة وأنها لا تحمل طابعا عسكريا".

المصدر: RT