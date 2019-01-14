العسكريون الروس يوصلون أول مساعدات إنسانية إلى منبج

أفاد ممثل مركز المصالحة الروسي في سوريا، أليكسي دينكين، أن العسكريين الروس قاموا لأول مرة بإيصال مساعدات إنسانية إلى منطقة منبج شمالي سوريا قرب الحدود التركية.

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وأشار إلى أن العسكريين الروس قاموا بإيصال المساعدات الإنسانية بطلب من السكان المحليين، موضحا أنها تضم لوازم مدرسية وأغذية.

وقال: "وصلنا اليوم إلى بلدة عجمي (تدخل في منطقة منبج) التي بدأت تسيطر عليها الشرطة العسكرية الروسية، وتجرى هنا اليوم للمرة الأولى عملية إنسانية... وجرى تنظيم هذا العمل بالتعاون مع السلطات المحلية. وتم اختيار سكان أفقر المناطق".

وأضاف أن العسكريين الروس ينوون مواصلة إجراء العمليات الإنسانية المماثلة في القرى المحيطة بمنبج.

ونشرت القوات الحكومية السورية في نهاية ديسمبر الماضي نقاطها شمال سوريا للمراقبة على الحدود مع تركيا، فيما تقوم الشرطة العسكرية الروسية بضمان الأمن داخل منطقة منبج. وقبل ذلك كانت هذه المنطقة لمدة عامين تقريبا تحت سيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية.

المصدر: نوفوستي