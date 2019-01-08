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الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دورياتها في منبج

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الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دورياتها في منبج
Sputnik Mikhail Voskresenskiy
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صرحت الشرطة العسكرية الروسية بأنها بدأت بتسيير دوريات لطواقمها في منطقة منبج شمالي سوريا قرب الحدود التركية.

وقال المتحدث باسم الشرطة العسكرية يوسف ماماتوف للصحفيين أمس الاثنين: "أقدمنا اليوم على تسيير دوريات في محيط مدينة منبج. وتتمثل المهمة في ضمان الأمن في منطقة مسؤوليتنا، والسيطرة على الوضع ورصد تحركات التنظيمات المسلحة".

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وذكر أن الدورية الأولى قطعت عشرات الكيلومترات عبر بلدات ميل ويران وعجمي ويلانلي، مضيفا أن الدوريات القادمة ستتبع مسارات مختلفة تتبدل باستمرار.

وأشار ماماتوف إلى أن رجال الشرطة العسكرية الروس يحصلون من السكان على معلومات عن مخابئ الأسلحة، وعن مواقع الذخائر التي تركها المسلحون ولم تنفجر، ليصار إلى إبطالها.

المصدر: وكالات

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