أردوغان: الراقصون مع الإرهابيين سيندمون يوم لا ينفع الندم

حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجهات التي تدعم الإرهابيين في المنطقة من مغبة "الرقص" معهم، معتبرا أن هؤلاء الذين يعتبرون ذلك سياسة "سيندمون يوم لا ينفع الندم.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم السبت أمام حشد من أنصار حزب "العدالة والتنمية" في ولاية قوجة إيلي، إن تنظيمات "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" و"غولن" و"داعش"، التي وصفها كلها بالإرهابية، "ستتحول إلى مصيبة على رأس الأطراف التي قامت بتسليحها لكي تهدد تركيا".

وأضاف: "هذه التنظيمات ستتحول إلى كابوس بالنسبة إلى الأطراف التي قامت باحتضانها وحمايتها، وذلك عبر وسائل مافيوية شتى، بدءا من المخدرات وحتى جمع الإتاوات والاتجار بالبشر والدعارة".

واستطرد محذرا: "هؤلاء الذين يعتبرون الرقص مع هذه التنظيمات الإرهابية سياسة سيندمون كثيرا يوم لا ينفع الندم".

وتأتي تصريحات أردوغان في الوقت الذي تنفذ فيه تركيا تحضيرات مكثفة لشن عملية واسعة ستكون الـ3 لها في سوريا تستهدف من تعتبرهم أنقرة إرهابيين من "وحدات حماية الشعب" الكردية ومسلحي تنظيم "داعش".

وانتقدت تركيا وخاصة رئيسها مرارا الولايات المتحدة لدعمها "وحدات حماية الشعب"، التي تمثل الهيكل العسكري لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، الحليف الأساسي لواشنطن في محاربة "داعش" على الأرض السورية.

وفي 21 ديسمبر أعلن أردوغان أنه قرر تأجيل إطلاق العملية نتيجة مكالمته الهاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، موضحا أن الحملة ستبدأ في الأشهر المقبلة.

المصدر: الأناضول + وكالات