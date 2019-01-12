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الجيش التركي ينفذ مناورات بمدرعاته على حدود إدلب السورية

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الجيش التركي ينفذ مناورات بمدرعاته على حدود إدلب السورية
Reuters OSMAN ORSAL
دبابات للجيش التركي على حدود سوريا (أرشيف)
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أجرى الجيش التركي، اليوم السبت، تدريبات عسكرية لوحدات الدبابات في ولاية هطاي جنوب البلاد على الحدود مع محافظة إدلب السورية.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بأن قوات مسلحة استقدمت من مختلف مناطق البلاد عززت الرقابة على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء يايلاداغي المواجه لإدلب.

وذكرت الوكالة أن وحدات الدبابات التابعة للجيش أجرت بعد ذلك العديد من المناورات والتدريبات في القضاء الحدودي.

وبالتزامن مع ذلك واصلت تركيا تعزيز وجودها العسكري في المنطقة حيث نشرت في هطاي، السبت، دبابات وناقلات جند ومعدات عسكرية جديدة قادمة من الولايات الأخرى بواسطة قطار خاص.

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معدات عسكرية تركية في ولاية هطاي

ووصل القطار محطة مدينة إسكندرون حيث جرى تفريغه من الحمولة وإرسالها إلى الوحدات المنتشرة على الحدود الجنوبية.

على مدار أكثر من شهر تنفذ تركيا، التي تسيطر على أراض واسعة في محافظة حلب جراء حملتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، تحضيرات مكثفة لشن عملية واسعة جديدة في سوريا تستهدف "وحدات حماية الشعب" الكردية ومسلحي تنظيم "داعش".

وفي 21 ديسمبر أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه قرر تأجيل إطلاق العملية نتيجة مكالمته الهاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، موضحا أن الحملة ستبدأ في الأشهر المقبلة.

ولكن في الأيام الماضية نشط الجيش التركي في حشد قواته على حدود سوريا على خلفية تقارير عن توصل تنظيم "جبهة النصرة"، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، إلى اتفاق مع المعارضة السورية المسلحة ينص على سيطرته على محافظة إدلب الواقعة شمال البلاد قرب الحدود مع تركيا والتي تشكل المعقل الكبير الأخير للمسلحين في الأراضي السورية.

المصدر: الأناضول + وكالات

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