بعد قمع محاولة الانقلاب.. رئيس الغابون يعين رئيسا جديدا للحكومة

عين رئيس الغابون، علي بونغو، رئيسا جديدا للوزراء، اليوم السبت، في خطوة يبدو أنها محاولة لترسيخ قاعدته السياسية بعد أيام من فشل محاولة انقلاب على حكمه.

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وقرأ الأمين العام عام لرئاسة الجمهورية مرسوما على شاشة التلفزيون الرسمي، في وقت مبكر من صباح يوم السبت، أعلن فيه أن بونغو عين جوليان كوغيه بيكاليه رئيسا للوزراء خلفا لإيمانويل إسوزيه غونديه الذي تولى المنصب منذ عام 2016.

وجرى اعتقال أو قتل كل مدبري محاولة الانقلاب، يوم الاثنين، خلال ساعات من استيلائهم على محطة الإذاعة الوطنية، وذلك بعد تدخل قوات الجيش الموالية للرئيس بونغو (59 عاما) الذي يتعافى حاليا في المغرب من إصابته بجلطة قلبية، فيما أعلن الحزب الحاكم عودته إلى الوطن قريبا.

واتسمت فترة تولي إسوزيه غونديه لرئاسة الوزراء بانخفاض حاد في إنتاج النفط وأسعاره مما قلص العائدات وزاد من الديون وأجج مشاعر الاستياء في الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

المصدر: رويترز + وكالات