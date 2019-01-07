حكومة الغابون تعلن فشل محاولة الانقلاب العسكري

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن حكومة الغابون بأن الوضع في البلاد تحت سيطرتها، وأنه سيتم اعتقال العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد صباح اليوم الاثنين.

Au Gabon, la situation est "sous contrôle", les mutins seraient arrêtés, annonce le gouvernement #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) 7 января 2019 г.

ونقلت مصادر إعلامية عن وزير الاتصالات والمتحدث باسم الحكومة غي برتراند مابانغو أن قوات الأمن ألقت القبض على المتمردين، وأن النظام العام سيستعاد بالكامل خلال ساعتين أو ثلاث.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان، بأن جنودا موالين أطلق الغاز المسيل للدموع في محيط مبنى الإذاعة، لتفريق نحو 300 شخص خرجوا إلى الشارع دعما للانقلاب.

ولوحظت في سماء المدينة المروحيات وهي تحلّق فوق أحياء مختلفة، في حين يخيّم الهدوء على معظم مناطق المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم، سيطر ضباط في جيش الغابون على مبنى الإذاعة الوطنية وأعلنوا تشكيل "المجلس الوطني للإصلاح"، معبرين عن شكوكهم في قدرة الرئيس علي بونغو الخاضع للعالج حاليا من جلطة دماغية في المغرب، على الاستمرار في تحمل مسؤوليات منصبه.

المصدر: وكالات