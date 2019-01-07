انقلاب عسكري في الغابون

سيطر ضباط في جيش الغابون على مبنى الإذاعة الوطنية وأعلنوا تشكيل "المجلس الوطني للإصلاح"، تزامنا مع سماع إطلاق نار وسط العاصمة ليبرفيل، حسب "فرانس برس".

وذكر الضباط في بيان أصدروه، أنهم غير راضين عن غياب الرئيس علي بونغو الخاضع للعالج حاليا من جلطة دماغية في المغرب.

انقلاب في الغابون الذي يتواجد رئيسه في #المغرب للنقاهة بعد تعافيه من جلطة اثناء وجوده في #السعودية في اكتوبر. pic.twitter.com/pHnHVgf6Mk — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) ٧ يناير ٢٠١٩

وقال الضابط أوندو أوبيانغ إن ظهور بونغو الاثنين الماضي عبر شريط مصور سجل في الرباط، "عزز لدينا الشكوك في قدرته على الاستمرار في القيام بمسؤوليات منصبه".

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ويقضي رئيس الغابون علي بونغو فترة نقاهة في المغرب منذ نهاية نوفمبر، بعد جلطة دماغية تعرض لها في السعودية.

وتولى علي بونغو رئاسة الغابون، الدولة الإفريقية الغنية بالنفط عام 2009 بعد رحيل والده، عمر بونغو الذي حكم البلاد منذ 1967.

المصدر: وكالات