 
مباشر

انقلاب عسكري في الغابون

أخبار العالم

انقلاب عسكري في الغابون
Reuters Mike Hutchings
عاصمة الغابون ليبرفيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/laff

سيطر ضباط في جيش الغابون على مبنى الإذاعة الوطنية وأعلنوا تشكيل "المجلس الوطني للإصلاح"، تزامنا مع سماع إطلاق نار وسط العاصمة ليبرفيل، حسب "فرانس برس".

وذكر الضباط في بيان أصدروه، أنهم غير راضين عن غياب الرئيس علي بونغو الخاضع للعالج حاليا من جلطة دماغية في المغرب.

وقال الضابط أوندو أوبيانغ إن ظهور بونغو الاثنين الماضي عبر شريط مصور سجل في الرباط، "عزز لدينا الشكوك في قدرته على الاستمرار في القيام بمسؤوليات منصبه".

إقرأ المزيد
بعد شهر في الرياض.. رئيس الغابون يصل إلى الرباط

ويقضي رئيس الغابون علي بونغو فترة نقاهة في المغرب منذ نهاية نوفمبر، بعد جلطة دماغية تعرض لها في السعودية.

وتولى علي بونغو رئاسة الغابون، الدولة الإفريقية الغنية بالنفط عام 2009 بعد رحيل والده، عمر بونغو الذي حكم البلاد منذ 1967.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قل "لا" 8 مرات.. وستنجح في مشروعك الخاص..