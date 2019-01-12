وزير الدفاع التركي: نواصل التنسيق مع روسيا لتنفيذ اتفاق سوتشي بشأن إدلب

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن أنقرة تبذل جهودها للحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب السورية، وتواصل العمل عن كثب مع روسيا لتنفيذ اتفاق سوتشي.

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وكان وزيرا الدفاع في البلدين قد وقعا مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد، واتفقا على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، في أعقاب محادثات أجراها رئيسا روسيا فلاديمير بوتين وتركيا رجب طيب أردوغان، في سوتشي في 17 سبتمبر من العام الماضي.

ونقلت صحيفة "حريت"عن أكار قوله: "تبذل أنقرة كل الجهود للحفاظ على نظام وقف إطلاق النار (في إدلب) والاستقرار في إطار اتفاق سوتشي. وبالتالي، فإن تعاوننا الوثيق مع روسيا مستمر".

وأدلى أكار بهذا التصريح خلال اجتماع في مقاطعة هاتاي على الحدود السورية-التركية، حضره أيضا رئيس الأركان العامة ياشار غولر، وقائد الجيش أوميت دوندار، ورئيس الاستخبارات الوطنية هاكان فيدان.

وناقش قادة قوات الجيش والأمن التركية في هذا الاجتماع الأحداث الجارية في شمال سوريا، والخطوات الكفيلة بالحفاظ على الهدنة في محافظة إدلب السورية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

المصدر: نوفوستي