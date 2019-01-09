وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان في اتصال هاتفي الوضع في إدلب السورية

بحث وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ونظيره الروسي، سيرغي شويغو، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، الوضع في إدلب السورية، حسبما جاء في بيان للجيش التركي نشر على صفحته في تويتر.

وذكر البيان أن الوزيرين بحثا أيضا القضايا المتعلقة بالأمن في المنطقة، في ضوء الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين موسكو وأنقرة في مدينة سوتشي الروسية.

وأسفر اللقاء بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان في سوتشي، في 18 سبتمبر الماضي، عن اتفاق الطرفين على إنشاء "منطقة منزوعة السلاح" في محافظة إدلب، ستتم مراقبتها من طرف كل من دوريات الجيش التركي ووحدات الشرطة العسكرية الروسية.

المصدر: تاس