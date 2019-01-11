 
مباشر
عاجل
مصدر عسكري لـ"سانا": طائرات حربية إسرائيلية تقصف مطار دمشق وتم إسقاط معظم الصواريخ

ظريف يصف قمة بولندا حول إيران بـ"السيرك "

أخبار العالم

ظريف يصف قمة بولندا حول إيران بـ
Reuters Murad Sezer
محمد جواد ظريف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lb6a

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنذارا إلى من سيستجيب لمبادرة واشنطن بشأن عقد قمة دولية حول إيران في بولندا يومي 13 و14 فبراير المقبل في وارسو.

وفي معرض تعليقه على المبادرة التي جاءت في وقت سابق من اليوم الجمعة على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، نشر ظريف على حسابه في "تويتر" صورة تظهر المشاركين في القمة الدولية بشأن التسوية الشرق الأوسطية ومحاربة الإرهاب والتي عقدت في شرم الشيخ المصرية عام 1996، بمن فيهم الرؤساء السابقون للولايات المتحدة بيل كلينتون وروسيا بوريس يلتسين ومصر حسني مبارك وإسرائيل شيمون بيريز.

وكتب ظريف تحت تلك الصور: "أذكّر من سيستضيف وسيشارك في المؤتمر ضد إيران: هؤلاء الذين حضروا العرض الأمريكي الأخير الموجه ضد إيران إما ماتوا أي وُصموا بالعار أو هُمّشوا، في وقت أصبحت فيه إيران أقوى من أي وقت مضى".

كما نشر ظريف صورا تظهر لاجئين بولنديين فارين من النازيين إبان الحرب العالمية الثانية وجدوا مأوى في مخيم بمحافظة أصفهان الإيرانية، وصليبا تذكاريا لضحايا الجرائم النازية، وذكر: "بولندا لن تمحو عارها: هي تستضيف سيركا موجها ضد إيران، فيما كانت إيران تنقذ بولنديين إبان الحرب العالمية الثانية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليست مسابقة لمزايين الإبل.. مذيعة كويتية تهاجم ملكة جمال الجزائر!