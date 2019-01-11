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قمة دولية حول إيران والشرق الأوسط الشهر المقبل في بولندا برعاية أمريكية

أخبار العالم

قمة دولية حول إيران والشرق الأوسط الشهر المقبل في بولندا برعاية أمريكية
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تخطط لتنظيم قمة دولية بشأن الشرق الأوسط وخاصة حول إيران الشهر القادم في بولندا.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة Fox News تم نشرها اليوم الجمعة، إن الاجتماع الدولي سيعقد في 13 و14 فبراير القادم في بولندا و"سيتمحور حول الاستقرار في الشرق الأوسط ومسائل السلام والحرية والأمن في هذه المنطقة، وسيتناول أيضا مسألة التأكد من أن إيران ليس لها أي تأثير مزعزع للاستقرار".

المصدر: رويترز

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