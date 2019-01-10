مشاورات روسية-إيرانية في موسكو حول سوريا واليمن

جرت في موسكو اليوم مشاورات رفيعة المستوى بين ممثلي روسيا وإيران لبحث النزاع اليمني والوضع بسوريا في ظل خطط الولايات المتحدة سحب قواتها من هذه الدولة.

وعقد ميخائيل بوغدانوف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، اجتماعا مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، حسين جابري أنصاري، حيث بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة، مع التركيز على تطورات الأحداث في اليمن والسودان والعراق وليبيا بالإضافة إلى القضية الفلسطينية.

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وأشار بيان أصدرته الخارجية الروسية بهذا الشأن أن الاجتماع شهد تبادل الآراء الصادق تقليديا بين الطرفين بشأن القضايا المطروحة على أجندته.

وفي وقت لاحق من اليوم، أجرى وفد إيراني برئاسة أنصاري مشاورات مفصلة مع مسؤولين روس، بمن فيهم نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص للتسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، بشأن الوضع في سوريا في ظل انسحاب القوات الأمريكية المتوقع منها.

وأكد الطرفان أثناء المشاورات التزامهما الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأشار المركز الإعلامي للخارجية الروسية إلى أن المشاورات تطرقت إلى الوضع على الأرض في سوريا ودفع التسوية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك عبر إطلاق عمل اللجنة الدستورية.

كما تناولت المشاورات بعض المسائل الإقليمية المطروحة على أجندة مجلس الأمن الدولي، مع إعارة اهتمام خاص إلى تطورات الوضع في اليمن، حيث أبدى الطرفان دعمهما لجهود المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث الرامية إلى تسوية الأزمة.

وكان مصدر في الأمم المتحدة قد أكد في وقت سابق من اليوم لوكالة "سبوتنيك" أن غريفيث سيصل اليوم موسكو بزيارة رسمية.

المصدر: RT + إنترفاكس