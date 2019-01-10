غريفيث يصل موسكو اليوم الخميس

أكد مصدر في الأمم المتحدة أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث يصل اليوم الخميس العاصمة الروسية موسكو بزيارة رسمية.

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وذكر المصدر في المنظمة العالمية لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن زيارة غريفيث ستستغرق يوما واحدا، مضيفا أن المبعوث الأممي سيلتقي خلالها مسؤولين روس، دون شرح تفاصيل إضافية.

وتولى غريفيث منصبه هذا أوائل العام الماضي خلفا للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، واستطاع إحراز تقدم في تسوية النزاع إذ عقدت في السويد شهر ديسمبر الماضي أول جولة حوار منذ أكثر من عامين بين ممثلي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" الحوثية.

وقدم غريفيث أمس إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، أكد فيها تحقيق تقدم ملحوظ في تطبيق الاتفاق المبرم في السويد بشأن الوضع في ميناء الحديدة الاستراتيجي، رغم الصعوبات.

المصدر: سبوتنيك