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الأمن الفدرالي الروسي يعتقل مجموعة قامت بتهريب المخدرات من آسيا الوسطى

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الأمن الفدرالي الروسي يعتقل مجموعة قامت بتهريب المخدرات من آسيا الوسطى
Sputnik جهاز الأمن الفدرالي الروسي
المخدرات التي تمت مصادرتها أثناء العملية الخاصة في موسكو، 10 يناير 2019
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أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسي اعتقال مجموعة من الأشخاص قامت بتهريب المخدرات إلى روسيا من آسيا الوسطى، مضيفة أنه تمت مصادرة أكثر من 43 كيلوغراما من الهيروين كانت بحوزتها.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة، اليوم الخميس، أنها تمكنت من وقف نشاط المجموعة نتيجة عملية خاصة متعددة المراحل. وأضاف أنه تمت بفضل ذلك إزالة القناة الكبيرة لتهريب الهيروين من آسيا الوسطى إلى روسيا. كما أشار البيان إلى أن المتهمين هم مواطنو عدد من الدول.

وتابع: "بالرغم من أن تجار المخدرات كانوا يقومون بتسليم المخدرات في الليل في غابة بموسكو، وباستخدام الحيل المختلفة، فقد تم في المرحلة النهائية من العملية اعتقال المشاركين النشيطين في هذه المجموعة الإجرامية، وجرت مصادرة أكثر من 43 كيلوغراما من الهيرويين منها".

وفتحت هيئة الأمن الفدرالي الروسي تحقيقا في عمل هذه المجموعة.

المصدر: نوفوستي

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