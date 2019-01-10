أنقرة: نرفض شرط واشنطن إلغاء صفقة "إس 400" الروسية مقابل شراء "باتريوت"

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه "لا يحق لأحد الحديث عن صفقة "إس 400" الروسية، ولا نقبل شروط واشنطن إلغاء الصفقة مقابل شراء منظومة "باترويوت".

وقال وزير الخارجية التركي، في حديث لمحطة "إن تي في" التلفزيونية، اليوم الخميس، إن تركيا قد تشتري أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية إذا كانت الظروف مواتية، موضحا أن ذلك لن يتم في حال إصرار واشنطن على إجبار أنقرة على التخلي عن شراء منظومة "إس 400" الروسية.

وتأتي هذه التصريحات مع استمرار سعي الولايات المتحدة تعطيل صفقة شراء أنقرة لمنظومات "إس 400" الروسية للدفاع الجوي، وهو ما تعارضه تركيا وتأكد أن نشر منظومات إس-400 على أراضيها سيبدأ في أكتوبر من العام الجاري.

وستحصل تركيا على بطاريتي "إس 400" بموجب الاتفاق بين أنقرة وموسكو المبرم في ديسمبر 2017، وسيتولى تشغيلهما العسكريون الأتراك.

المصدر: وكالات