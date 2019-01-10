فيديو.. مهاجمة السفارة الإيرانية في لاهاي وترديد شعارات مناهضة للجمهورية الإسلامية

أكد السفير الإيراني في مدينة لاهاي الهولندية تعرض سفارة بلاده لاعتداء أمس الأربعاء، كما أظهر مقطع فيديو محاولة مهاجمين رفع علم منظمة "الأهوازية" المعارضة فوق باب السفارة.

وانتقد السفير الإيراني خلال اتصاله بالسلطات الهولندية ما وصفه بـ"وجود جماعات إرهابية على الأراضي الهولندية"، كما دعا إلى ضرورة الحفاظ على أمن الدبلوماسيين الإيرانيين والسفارة الإيرانية.

وأفاد مراسلنا بأن المهاجمين رددوا كذلك شعارات مناهضة للجمهورية الإسلامية، وألقوا الحجارة والزجاجات على المبنى، كما حاولوا تسلق المبنى المجاور للسفارة، إلا أن الشرطة الهولندية تصدت لهم، ولم يلحق أي ضرر بموظفي السفارة أو المبنى.

قبل قليل مجموعة من الأحوازيين يهاجمون السفارة الإيرانية في لاهاي قبيل اعلان الخارجية الهولندية تورط ايران في #اغتيال_أحمد_مولى. pic.twitter.com/YHMBbW7MZl — قاسم المذحجي الأحواز (@naissy_q) 9 января 2019 г.

كذلك نقلت وسائل إعلام هولندية مقطع فيديو يظهر مهاجمين تعرضوا للسفارة الإيرانية في لاهاي وحاولوا رفع علم "منظمة الأهوازية" المعارضة فوق باب السفارة قبل أن تتصدى لهم قوات الشرطة.

وتعتبر طهران "منظمة الأهوازية" جماعة انفصالية معارضة، وكانت اتهمتها بالمسؤولية عن هجوم مدينة الأهواز العام الماضي الذي استهدف عرضا عسكريا في المدينة الواقعة جنوب غربي إيران.

هذا واتهم وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، الثلاثاء الماضي، طهران بالتورط في عمليات اغتيال اثنين من مواطنيها على الأراضي الهولندية، خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى معارضين آخرين كان آخرهم المعارض أحمد مولى عام 2017، وهو ما تنفيه إيران.

المصدر: RT + وكالات