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وزير خارجية هولندا: إيران تقف وراء عمليتي اغتيال سياسيتين في 2015 و2017

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وزير خارجية هولندا: إيران تقف وراء عمليتي اغتيال سياسيتين في 2015 و2017
Reuters
وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك
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اتهم وزير الخارجية الهولندي السلطات الإيرانية بالوقوف وراء عمليتي اغتيال سياسيتين تعودان إلى العامين 2015 و2017.

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وقال بلوك في رسالة وجهها إلى برلمان بلاده إن الاستخبارات الهولندية "لديها مؤشرات قوية تدل على تورط إيران في اغتيال اثنين من الرعايا الهولنديين من أصل إيراني في (مدينة) آلميره عام 2015 وفي لاهاي عام 2017".

المصدر: رويترز

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