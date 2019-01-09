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الاتحاد الأوروبي يمدد ويوسع العقوبات على إيران بتهمة الإرهاب

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الاتحاد الأوروبي يمدد ويوسع العقوبات على إيران بتهمة الإرهاب
RT
إيران الاتحاد الأوروبي
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أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن تشديد عقوباته على طهران، وإدراج شخصيات إيرانية على قائمة العقوبات بحجة الإرهاب.

وقال الاتحاد في بيان صدر عنه، إنه أضاف إيرانيين اثنين، وإدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية إلى قائمته للإرهاب، موضحا أن "هذا الإدراج جاء في إطار رده على هجمات إيرانية أحبطت مؤخرا على أراض أوروبية".

واتفق وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل أمس الثلاثاء على هذا الإجراء الذي بدأ تنفيذه اليوم الأربعاء ويعني تجميد أصول المدرجين في القائمة السوداء.

المصدر: "رويترز"

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