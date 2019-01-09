طهران تعلق على "استقالة" ظريف

نفى رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي ما أشيع عن استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مؤكدا أن رئيس الجمهورية حسن روحاني وأعضاء الحكومة يدعمون ظريف بقوة.

وقال واعظي اليوم الأربعاء في ختام اجتماع لأعضاء الحكومة، إن ظريف هو أحد وزراء الخارجية الناجحين جدا منذ انتصار الثورة الإسلامية، الذي "يعمل جاهدا على الدوام في طهران أو خلال زياراته ومهماته في مختلف الدول"، مؤكدا أنه "من المقربين لرئيس الجمهورية".

تصريح واعظي تزامن مع اندلاع أزمة جديدة في العلاقات بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي، التي فرضت أمس عقوبات على المخابرات الإيرانية على خلفية ما وصفه الأوروبيون بتآمرها لتنفيذ اغتيالات بحق معارضين إيرانيين في أوروبا.

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وأثارت أزمة مماثلة في أكتوبر الماضي موجة شائعات حول تقديم ظريف استقالته "احتجاجا ورفضا للتوترات التي أشعلها الحرس الثوري في المنطقة، إضافة إلى تنفيذه هجمات في أوروبا"، حسب مصادر إعلامية، لكن الخارجية الإيرانية سرعان ما فندت هذه المزاعم.

وتجدر الإشارة إلى أن ظريف اليوم أدان بشدة القرار الأوروبي فرض عقوبات جديدة على طهران، متهما عددا من الدول الأوروبية بإيواء من وصفهم بالإرهابيين المتورطين في إراقة دماء آلاف الإيرانيين.

المصدر: إرنا + وكالات