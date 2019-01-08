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ظريف: اتهام إيران لن يعفي أوروبا من مسؤولية إيواء الإرهابيين

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ظريف: اتهام إيران لن يعفي أوروبا من مسؤولية إيواء الإرهابيين
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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اتهم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف دول أوروبا بتقديم الإيواء للإرهابيين، وذلك ردا على الاتهامات الأوروبية الأخيرة الموجهة لبلاده بتدبير اغتيالات سياسية في القارة العجوز.

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وغرد ظريف على حسابه في "تويتر" اليوم الثلاثاء "الدول الأوربية، وبينها الدنمارك وهولندا وفرنسا، تؤوي منظمة "مجاهدي خلق" التي قتلت 12000 إيراني ودعمت صدام في جرائمه بحق أكراد العراق"، مشيرا إلى أن تلك الدول تدعم "إرهابيين آخرين يقتلون إيرانيين أبرياء في أوروبا".

وأكد ظريف أن "اتهام إيران لن يعفي أوروبا من مسؤولية إيواء الإرهابيين". 

وسبق أن اتهم وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك إيران، الثلاثاء، بالضلوع في عمليتي اغتيال سياسيتين حصلتا على أراضي بلاده عامي 2015 و2017 واستهدفتا مواطنين هولنديين من أصل إيراني. وجاء تصريح بلوك توضيحا لأسباب إدراج الاتحاد الأوروبي وزارة الإعلام الإيرانية ومواطنين إيرانيين في قائمتها للعقوبات مؤخرا.

كما أعلن وزير خارجية الدانمارك أندرس سامويلسن الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المخابرات الإيرانية بسبب "مؤامراتها بتنفيذ اغتيالات على الأراضي الأوروبية".

المصدر: RT + تاس

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