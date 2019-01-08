ظريف: اتهام إيران لن يعفي أوروبا من مسؤولية إيواء الإرهابيين

اتهم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف دول أوروبا بتقديم الإيواء للإرهابيين، وذلك ردا على الاتهامات الأوروبية الأخيرة الموجهة لبلاده بتدبير اغتيالات سياسية في القارة العجوز.

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وغرد ظريف على حسابه في "تويتر" اليوم الثلاثاء "الدول الأوربية، وبينها الدنمارك وهولندا وفرنسا، تؤوي منظمة "مجاهدي خلق" التي قتلت 12000 إيراني ودعمت صدام في جرائمه بحق أكراد العراق"، مشيرا إلى أن تلك الدول تدعم "إرهابيين آخرين يقتلون إيرانيين أبرياء في أوروبا".

وأكد ظريف أن "اتهام إيران لن يعفي أوروبا من مسؤولية إيواء الإرهابيين".

Europeans, incl Denmark, Holland & France, harbor MEK—who killed 12000 Iranians & abetted Saddam's crimes against Iraqi Kurds—as well as other terrorists staging murder of innocent Iranians from Europe. Accusing Iran won't absolve Europe of responsibility for harboring terrorists pic.twitter.com/pUXmSjmgyB — Javad Zarif (@JZarif) 8 января 2019 г.

وسبق أن اتهم وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك إيران، الثلاثاء، بالضلوع في عمليتي اغتيال سياسيتين حصلتا على أراضي بلاده عامي 2015 و2017 واستهدفتا مواطنين هولنديين من أصل إيراني. وجاء تصريح بلوك توضيحا لأسباب إدراج الاتحاد الأوروبي وزارة الإعلام الإيرانية ومواطنين إيرانيين في قائمتها للعقوبات مؤخرا.

كما أعلن وزير خارجية الدانمارك أندرس سامويلسن الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المخابرات الإيرانية بسبب "مؤامراتها بتنفيذ اغتيالات على الأراضي الأوروبية".

المصدر: RT + تاس