مجهول يهاجم مدرسة ابتدائية في الصين ويصيب 20 تلميذا

ذكرت صحيفة South China Morning Post، أن مجهولا هاجم إحدى المدارس الابتدائية في العاصمة الصينية بكين وأصاب 20 طفلا بأداة لم تسمّها.

وأكدت أن 3 من المصابين بحالة خطرة، دون أن تحدد نوع السلاح الذي استخدمه المهاجم.

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وتمكنت الشرطة من اعتقاله على الفور، ويجري التحقيق معه للكشف عن دوافعه في ارتكاب الجريمة.

Man stabs 20 Beijing primary pupils in school attack https://t.co/VbBYRnxYeH — SCMP News (@SCMPNews) 8 января 2019 г.

وتشهد الصين بين الحين والآخر وقوع مثل هذه الحوادث الدامية التي تسفر أحيانا عن قتلى وجرحى. ففي 2016 هاجم رجل مسلح بسكين تلاميذ مدرسة في مدينة هانتشونغ وتمكن من إصابة 9 منهم بجروح.

المصدر: لينتا رو