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مجهول يهاجم مدرسة ابتدائية في الصين ويصيب 20 تلميذا

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مجهول يهاجم مدرسة ابتدائية في الصين ويصيب 20 تلميذا
Sputnik
اطفال صينيون - ارشيف
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ذكرت صحيفة South China Morning Post، أن مجهولا هاجم إحدى المدارس الابتدائية في العاصمة الصينية بكين وأصاب 20 طفلا بأداة لم تسمّها.

وأكدت أن 3 من المصابين بحالة خطرة، دون أن تحدد نوع السلاح الذي استخدمه المهاجم.

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وتمكنت الشرطة من اعتقاله على الفور، ويجري التحقيق معه للكشف عن دوافعه في ارتكاب الجريمة.

وتشهد الصين بين الحين والآخر وقوع مثل هذه الحوادث الدامية التي تسفر أحيانا عن قتلى وجرحى. ففي 2016 هاجم رجل مسلح بسكين تلاميذ مدرسة في مدينة هانتشونغ وتمكن من إصابة 9 منهم بجروح.

 المصدر: لينتا رو

 

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