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الصور الأولى للأطفال المذبوحين بوحشية في مصر عشية رأس السنة.. والنيابة تكشف القاتل

أخبار العالم العربي

الصور الأولى للأطفال المذبوحين بوحشية في مصر عشية رأس السنة.. والنيابة تكشف القاتل
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الأمن المصري
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كشفت النيابة المصرية عن منفذ الجريمة الوحشية بقتل 3 أطفال ووالدتهم في مدينة كفر الشيخ .

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صورة الأطفال الثلاثة ووالدهم
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حشم أمام موقع الجريمة بـ"برج عمر بن الخطاب رقم 4" في منطقة الأبراج في كفر الشيخ
جريمة بشعة تهز مصر عشية رأس السنة الجديدة

ونشرت صحيفة الجمهورية الحكومية في مصر، الصور الأولى للأطفال المذبوحين، حيث أكدت أن النيابة كشفت أن والدهم هو من قام بذبحهم بوحشية عشية رأس السنة.

وهزت الجريمة الوحشية المجتمع المصري والتي ارتكبها الوالد في حق أطفاله الثلاثة ووالدتهم، حيث تجري النيابة المصرية تحقيقات موسعة مع الزوج المتهم بذبح زوجته الطبيبة وأولاده بسبب خلافات أسرية.

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صورة الأم الطبيبة

وأكدت الداخلية المصرية أنه بالمعاينة تبين عدم وجود أي آثار عنف داخل الشقة، وهو ما يؤكد أن الحادث لم يكن بدافع السرقة وبتضييق الخناق على الزوج ومواجهته اعترف بجريمته البشعة التي هزت المجتمع المصري.

وقال الجاني في اعترافاته أنه قام بخنق زوجته بالحبل وطعنها بسكين حتى تأكد من وفاتها، ثم قام بطعن أبنائه تباعا فأودى بحياتهم، واستولى على المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته لتضليل جهات البحث والإيحاء بأن الحادث تم بدافع السرقة.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قالت أن أحد سكان كفر الشيخ عثر أمس الاثنين، على زوجته وأطفاله الثلاثة مذبوحين "في ظروف غامضة" داخل شقتهم الكائنة بـ"برج عمر بن الخطاب رقم 4" في منطقة الأبراج بحي سخا والواقعة على طريق كفر الشيخ – طنطا.

ووجد الرجل زوجته وأحد أطفاله مذبوحين في صالة الشقة، وطفليه الآخرين مذبوحين في غرفة أخرى.

المصدر: الجمهورية

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