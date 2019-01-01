الصور الأولى للأطفال المذبوحين بوحشية في مصر عشية رأس السنة.. والنيابة تكشف القاتل

كشفت النيابة المصرية عن منفذ الجريمة الوحشية بقتل 3 أطفال ووالدتهم في مدينة كفر الشيخ .

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ونشرت صحيفة الجمهورية الحكومية في مصر، الصور الأولى للأطفال المذبوحين، حيث أكدت أن النيابة كشفت أن والدهم هو من قام بذبحهم بوحشية عشية رأس السنة.

وهزت الجريمة الوحشية المجتمع المصري والتي ارتكبها الوالد في حق أطفاله الثلاثة ووالدتهم، حيث تجري النيابة المصرية تحقيقات موسعة مع الزوج المتهم بذبح زوجته الطبيبة وأولاده بسبب خلافات أسرية.

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وأكدت الداخلية المصرية أنه بالمعاينة تبين عدم وجود أي آثار عنف داخل الشقة، وهو ما يؤكد أن الحادث لم يكن بدافع السرقة وبتضييق الخناق على الزوج ومواجهته اعترف بجريمته البشعة التي هزت المجتمع المصري.

وقال الجاني في اعترافاته أنه قام بخنق زوجته بالحبل وطعنها بسكين حتى تأكد من وفاتها، ثم قام بطعن أبنائه تباعا فأودى بحياتهم، واستولى على المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته لتضليل جهات البحث والإيحاء بأن الحادث تم بدافع السرقة.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قالت أن أحد سكان كفر الشيخ عثر أمس الاثنين، على زوجته وأطفاله الثلاثة مذبوحين "في ظروف غامضة" داخل شقتهم الكائنة بـ"برج عمر بن الخطاب رقم 4" في منطقة الأبراج بحي سخا والواقعة على طريق كفر الشيخ – طنطا.

ووجد الرجل زوجته وأحد أطفاله مذبوحين في صالة الشقة، وطفليه الآخرين مذبوحين في غرفة أخرى.

المصدر: الجمهورية