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إسرائيل: حل الدولتين بات من الماضي

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إسرائيل: حل الدولتين بات من الماضي
Reuters Ammar Awad
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اعتبر رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتين ممثل حزب الليكود الحاكم، أن مصطلح "حل الدولتين" قد عفا عليه الزمن، ولم يعد يلائم الواقع السياسي الحالي.

وأضاف في مقابلة صحفية: "علينا أن نحارب الإرهاب بكل أشكاله، شمالا وجنوبا، تزامنا مع عملنا على التعايش والتعاون".

وأشار إلى أن "كل هذه التصريحات حول دولتين لشعبين، وأن الحل الوحيد هو حل الدولتين، هي بكل بساطة، غير صالحة".

وجدد إدلشتين التأكيد على ثبات موقف بلاده تجاه "عدم التسامح مع أي وجود إيراني في سوريا".

وأكد على الاستمرار في محاربة حماس في غزة وبذل "الجهد الممكن، لحماية الإسرائيليين في الجنوب"، وقال: "لكن في الوقت نفسه، لا أعتقد أننا نواجه مليوني إرهابي في غزة".

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وشدد على أنه، لا يزال "يؤمن بإمكانية التعايش الحقيقي بين اليهود والعرب في إسرائيل".

المصدر: وكالات

 

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