العراق.. حزب المالكي يطالب بمحاسبة وزير الخارجية بعد تصريحات عن "حل الدولتين"

طالب إئتلاف دولة القانون في العراق الذي يتزعمه نوري المالكي، اليوم السبت، بمحاسبة وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم بعد تصريحات أدلى بها عن "حل الدولتين".

وقال رئيس الكتلة في مجلس النواب خلف عبدالصمد في بيان "نعبر عن استغرابنا الشديد لموقف الخارجية العراقية ازاء القضية الفلسطينية التي يعتبرها العراق القضية العربية المحورية منذ عقود ونعتبر موقف الخارجية الذي عبر عنه الوزير بحل الدولتين موقفا لا يمثل الشعب العراقي ولا القوى السياسية" .

وأضاف أن "هذا الموقف المستهجن ازاء القضية الحقة للشعب الفلسطيني وتضحياته الكبيرة من أجل نيل حقوقه المصادرة شكل إهانة لكل المساعي العراقية من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني".

ودعا عبد الصمد رئيس الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل ومعرفة ملابسات التصريح الذي أدلى به الوزير قائلاً: "إذا كان التصريح فرديا لابد من إقالة الوزير وإذا كان التصريح عبر عن موقف الحكومة العراقية فلابد من عقد اجتماع عاجل للكتل السياسية لاتخاذ موقف موحد إزاء هذا التوجه الخطير".

وأشار إلى أن "هذا التصريح جاء بعيد الطلب الذي تقدم به الوزير لاستثناء عدد من عتاة البعثيين من إجراءات المساءلة والعدالة، لذا لا بد من أن يتخذ مجلس النواب إجراءات صارمة بحق الوزير".

وكان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم قال خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة الخميس، إن العراق يؤمن بضرورة حل الدولتين، وبغداد لعبت دورا محوريا في رفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة.

واعتبرت كتل عراقية، موقف وزير الخارجية بمثابة اعتراف بإسرائيل، وهو موقف مخالف للمبدأ الذي اعتمده العراق طيلة السنوات الماضية من الأزمة الفلسطينية.

المصدر: RT