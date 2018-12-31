ميركل توجه رسالة للألمان بمناسبة العام الجديد

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل شعبها للتضامن والتعاون للتغلب على الخلافات السياسية العميقة، معترفة بأن حكومتها جعلت كثيرين من الشعب الألماني يشعرون بالإحباط في عام 2018.

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وقالت ميركل في كلمتها بمناسبة العام الجديد إنها تعترف بأن كثيرين من الألمان "شعروا بحسرة" لتولي الائتلاف الحاكم السلطة في مارس. وأضافت: "لن نتصدى لتحديات عصرنا إلا إذا حققنا التماسك فيما بيننا والتعاون مع الآخرين عبر الحدود".

وأكدت على أنها ملتزمة بجعل الاتحاد الأوروبي أكثر قوة وقدرة على اتخاذ القرارات، وتابعت: "ونريد الاحتفاظ بعلاقة وثيقة مع بريطانيا على الرغم من انسحابها من الاتحاد الأوروبي".

ويعاني تحالف ميركل، الذي يضم تكتلها المحافظ والحزب الديمقراطي الاشتراكي، من الصراع الداخلي. ولا تزال ألمانيا تشعر بتبعات القرار الذي اتخذته ميركل في 2015 بفتح حدود البلاد أمام أكثر من مليون لاجئ فارين بشكل أساسي من بلدان الشرق الأوسط.

المصدر: رويترز