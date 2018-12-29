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الصين.. الإعدام لشخصين بتهمة الإتجار بالأطفال

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الصين.. الإعدام لشخصين بتهمة الإتجار بالأطفال
Reuters / Thomas Peter
محكمة صينية - أرشيف -
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أصدرت محكمة محلية في مقاطعة قوانغ دونغ جنوبي الصين يوم الجمعة حكما على شخصين بالإعدام بتهمة الإتجار بالأطفال.

كما أصدرت محكمة الشعب المتوسطة في مدينة قوانغتشو قرارا يحرم المتهمين من حقوقهم السياسية مدى الحياة، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهما.

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأنه حكم على 3 آخرين بالسجن لمدة تتراوح من 10 أعوام إلى مدى الحياة، بحسب المحكمة.

وثبت أن هذه العصابة متورطة في الاتجار بتسعة أطفال في الفترة ما بين 2003 و2005.

المصدر: وكالة "شينخوا" الصينية

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