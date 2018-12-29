بعد انسحابها من سوريا.. قائد الحرس الثوري يتوعد الولايات المتحدة بـ"صفعة قوية أخرى"  

تعهد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، بأن تتلقى الولايات المتحدة "صفعة قوية أخرى" حال ارتكابها أي حماقة جديدة بالمنطقة، تعليقا على انسحاب قواتها من سوريا.

وقال جعفري، في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إن كان الأمريكيون يطرحون اليوم ادعاء الخروج من المنطقة فالسبب في ذلك يعود إلى تورطهم في مستنقع سوريا وأفغانستان، ولكن عليهم أن يعلموا أن تحركاتهم مرصودة بدقة".

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني: "إن كانوا بصدد القيام بأي مؤامرة جديدة في المنطقة سيتلقون صفعة قوية أخرى".

آمریکایی‌ها امروز اگر ادعای خروج از منطقه را مطرح می‌کنند دلیلش گرفتار شدن در باتلاق #سوریه و افغانستان است. اما بدانند تحرکاتشان به‌دقت رصد می‌شود، قصد توطئه‌ جدیدی در منطقه داشته باشند بار دیگر سیلی محکمی خواهند خورد. — محمد‌علی جعفری (@Azizjafaari_ir) 29 декабря 2018 г.

ويأتي تهديد جعفري تعليقا على إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 19 ديسمبر الجاري، عن بدء انسحاب قوات الولايات المتحدة من سوريا إثر ما وصفه سيد البيت الأبيض بدحر تنظيم "داعش" في هذا البلد.

وعارضت إيران، حليف السلطات السورية والتي تعتبرها الولايات المتحدة عدوا أساسيا لها في الشرق الأوسط، منذ البداية دخول القوات الأمريكية إلى سوريا، لا سيما أنه تم دون أي دعوة أو موافقة من دمشق.

المصدر: RT