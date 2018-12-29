شاهد.. مسلحون نيجيريون يعدمون فلاحين عزلا بدم بارد

تداول النشطاء والمغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة إعدام وحشية نفذها مسلحون نيجيريون ضد فلاحين عزل.

ونشر فيمي فاني كايودي (Femi Fani-Kayode) وزير الثقافة النيجيري الأسبق والذي شغل أيضا منصب وزير الطيران، مقطع الفيديو، منددا ومستنكرا ما أقدم عليه هؤلاء الأشخاص.

وعلق على الفيديو قائلا: "هذا شرير وبربري.. لا عجب أن تتهم "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة أمنيستي في نيجيريا"، الجيش النيجيري بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان..".

وتابع بالقول "إن منفذي عملية القتل بدم بارد ليسوا جنودا: إنهم قتلة مرضى.. يجب تقديمهم للعدالة!".

وتعتذر RT عن عدم نشر مقطع الفيديو لما يتضمنه من مشاهد قاسية ودموية.

المصدر: تويتر