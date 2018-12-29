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اتهام معالج روحاني بالاغتصاب في البرازيل بعد تقديم مئات النساء شكاوى ضده

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اتهام معالج روحاني بالاغتصاب في البرازيل بعد تقديم مئات النساء شكاوى ضده
Reuters
جواو تيشيرا دي فاريا
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اتهم الادعاء في البرازيل معالجا روحانيا (نفسانيا) بالاغتصاب والاعتداء الجنسي بعد تقديم مئات النساء شكاوى ضده.

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وقال متحدث اليوم السبت في بيان إن ممثلي الادعاء في جوياس وجهوا للمعالج الروحاني، جواو تيشيرا دي فاريا، أربع تهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، بينما شدد فاريا على أنه بريء.

وأوضح ممثلو الادعاء أن الاتهامات ليست موجهة من برازيليات فحسب، بل ومن أربع نساء أمريكيات وثلاث نساء من أستراليا وأخريات من أنحاء مختلفة من أوروبا.

وأصبح فاريا شهيرا بعد أن استعرض أساليبه العلاجية في إحدى حلقات برنامج أوبرا وينفري التلفزيوني عام 2013، واجتذب الآلاف من داخل البرازيل وخارجها إلى مركزه الروحاني في بلدة أبادجيانيا الصغيرة بولاية جوياس في وسط البرازيل.

وزادت شهرته بفضل عمليات جراحية خارقة يقول إنه أجراها بيديه ودون تخدير.

المصدر: رويترز

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