 
مباشر

مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلح على مدينة شمال شرقي نيجيريا

أخبار العالم

مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلح على مدينة شمال شرقي نيجيريا
Reuters Afolabi Sotunde
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9as

قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في اشتباكات بين الجيش النيجيري ومسلحين بشمال شرقي نيجيريا، حيث هاجم المسلحون مدينة باغا القريبة من الحدود مع تشاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سكان محليين أن الاشتباكات لا تزال مستمرة وسط استمرار محاولات المسلحين للسيطرة على المدينة.

وذكر الجيش النيجيري في بيان له أن المسلحين شنوا الهجوم على قاعدة "باغا" العسكرية في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا منذ مساء الأربعاء. وترابط في هذه القاعدة قوة دولية تضم عسكريين من النيجر وتشاد والكاميرون، بالإضافة إلى جنود نيجيريين.

إقرأ المزيد
الجيش النيجيري - أرشيف
مقتل 13 جنديا بهجوم لـ"بوكو حرام" في نيجيريا

وأشار المتحدث باسم الجيش ساني عثمان إلى أن القوات تقوم بتطهير المنطقة من المسلحين، مؤكدا مقتل عسكري واحد. ويقوم الجيش بعمليته بإسناد القوات البحرية المرابطة بالقرب من بحيرة تشاد، والطيران الحربي.

وأفادت مصادر عسكرية لـ "رويترز" بأن الهجوم شنه تنظيم "الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا" المنشق عن جماعة "بوكو حرام" في عام 2016.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

منبج.. الحشود العسكرية تتوالى فما موقف قسد؟