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مقتل 13 جنديا بهجوم لـ"بوكو حرام" في نيجيريا

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مقتل 13 جنديا بهجوم لـ
AFP
الجيش النيجيري - أرشيف
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أعلن الجيش النيجيري مقتل 13 جنديا على الأقل وشرطيا واحدا في كمين نصبته جماعة "بوكو حرام"، مساء الاثنين الماضي شمال شرقي نيجيريا.

وقال الناطق باسم الجيش في المنطقة الشمالية الشرقية من البلد العقيد أونييما نواشوكوو في بيان: "13 من رجالنا وشرطيا، دفعوا للأسف حياتهم ثمنا في هذا الكمين".

وكشفت مصادر مقربة من تنظيم "داعش" في غرب إفريقيا أن الحادث لم يكن كمينا بل هجوما على قاعدة عسكرية بالقرب من بلدة كوكاريتا".

ونفذ الهجوم بواسطة 8 شاحنات ودراجات نارية، على مقربة من الطريق الذي يصل مايدوغوري بداماتورو، ما دفع السائقين إلى ترك مركباتهم للاحتماء.

وقال أحد الجنود، وكان على مقربة من الحادث، إن "الإرهابيين قتلوا 17 جنديا في هذا الهجوم الذي استمر لأكثر من ساعة".. "اجتاحوا القاعدة العسكرية وأضرموا النيران فيها، ولقي شرطي كان في سيارة حتفه أيضا".

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وتنفّذ بوكو حرام هجمات بوتيرة شبه أسبوعية منذ يوليو الماضي، وقد أودى النزاع بين الجيش النيجيري وهذه الجماعة بحياة أكثر من 27 ألف شخص منذ العام 2009، وهجر أكثر من 1.6 مليون شخص ليس في وسعهم بعد العودة إلى ديارهم.

المصدر: أ ف ب 

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