مسؤولون: الانسحاب الأمريكي من سوريا قد يستغرق عدة أشهر

قال مسؤولون أمريكيون، يوم الجمعة، إن خروج القوات الأمريكية من سوريا قد يستغرق عدة أشهر.

ونقلت قناة "أيه بي سي" التلفزيونية الأمريكية، عن مسؤولين قولهم إنه "لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن المسار المخطط لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا".

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، قرارا مفاجئا بسحب قوات بلاده من سوريا، مبررا ذلك بهزيمة تنظيم "داعش".

وفي مطلع الأسبوع الجاري، وقع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس على أمر كلف القيادة المركزية الأمريكية بوضع خطة للانسحاب، دون جدول زمني ملزم.

وبعد إعلان ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا، قال مسؤولون أمريكيون إنه "من المحتمل أن يتم سحب جميع القوات الأمريكية البالغ عددها 2000 جندي خلال 30 يوما".

ولكن المسؤولين أوضحوا أن "وتيرة الانسحاب قد تكون أبطأ بكثير".

ووفقا للمصادر ذاتها فإن الخطة الحالية التي يتم تقديمها إلى القيادة العسكرية تتطلب إجراء عملية سحب للقوات تستغرق عدة أشهر.

من المهم الإشارة إلى أن قرار ترامب دفع وزير الدفاع الأمريكي ماتيس إلى تقديم استقالته.

المصدر: قناة "أيه بي سي" الأمريكية + وكالات