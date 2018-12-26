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إسرائيل تكشف عن غارات سرية على "داعش" في سوريا ومصر ودول أخرى

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إسرائيل تكشف عن غارات سرية على
Reuters
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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت في السنوات الأخيرة تنظيم "داعش" عدة مرات جنوب سوريا وفي مصر ودول أخرى!

وقال المصدر لقناة "كان" التلفزيونية إن سلاح الجو الإسرائيلي:" قام باستهداف عدة مواقع لداعش، عددا من المرات بمناطق في جنوب سوريا في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى استهدافه مواقع لداعش في مصر ودول أخرى".

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ولم تكشف القناة الإسرائيلية من هي الدول الأخرى، وأشارت إلى أن تلك الضربات نفذت من خلال "تعاون إسرائيل مع التحالف الدولي".

 ورأى المصدر أن رئيس الأركان الإسرائيلي غادي ايزنكوت ألمح إلى أن إسرائيل هاجمت تنظيم "داعش"، وذلك خلال تعليقه مؤخرا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا.

وقال ايزنكوت بهذه المناسبة إن "القرار الأمريكي بالانسحاب من سوريا هو حدث مهم لكن لا يجب المبالغة فيه"، مضيفا "منذ سنوات ونحن نتعامل مع هذه الجبهة لوحدنا، وقد عمل الجيش الإسرائيلي بشكل مستقل في هذا المجال، حتى في السنوات الأخيرة".

المصدر: i24news

 

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