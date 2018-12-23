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الجيش الإسرائيلي: أطلقنا النار على مسلحين عبروا حدود هضبة الجولان

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الجيش الإسرائيلي: أطلقنا النار على مسلحين عبروا حدود هضبة الجولان
Reuters Alaa Faqir
جنود إسرائيلييون في الجولان السوري المحتل (صورة أرشيفية)
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته أطلقت النار على مجموعة من المسلحين أثناء محاولة تسللها إلى الجانب الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "قبل قليل، رصد جنود الجيش الإسرائيلي مجموعة مسلحة من المشتبه بهم عبروا "خط ألف" نحو إسرائيل بالقرب من السياج الحدودي السوري في هضبة الجولان.. وردا على ذلك، أطلق الجنود الإسرائيليون النار في اتجاههم".

وأضاف: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل ضد أي انتهاكات للسيادة الإسرائيلية وأحكام اتفاق فك الارتباط بين القوات السورية والإسرائيلية لعام 1974".

وأشار البيان إلى عدم وجود إصابات في الجانب الإسرائيلي نتيجة لهذا الحادث، دون الحديث عن نتائج إطلاق النار على الجانب الآخر.

المصدر: تاس

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